Aneta Gospičová
dnes 19. septembra 2025 o 6:28
Čas čítania 0:29

Bolt Food prichádza do ďalšieho mesta na Slovensku. Na úvod ponúka akciové zľavy do 50 %

Kategória:
Slovensko
Bolt Food prichádza do ďalšieho mesta na Slovensku. Na úvod ponúka akciové zľavy do 50 %
Zdroj: Bolt

Pre zákazníkov, ktorí si jedlo objednávajú pravidelne, je k dispozícii aj Bolt Plus.

Bolt Food spustil svoju službu v Spišskej Novej Vsi, čím sa rozšíril do ďalšieho slovenského mesta. Obyvatelia môžu objednávať jedlo z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie, ktorá ponúka viaceré lokálne reštaurácie. Služba bude k dispozícii každý deň od 10.00 do 22.00 hod.

Pri spustení služby Bolt Food ponúka doručenie zadarmo a úvodné zľavy až do výšky 50 percent. Na platforme je dostupných viac ako 30 podnikov, od menších bistier po známe reštaurácie.

Pre zákazníkov, ktorí si jedlo objednávajú pravidelne, je k dispozícii aj Bolt Plus, teda mesačné predplatné služby Bolt Food za 5,99 eura. V jeho rámci získajú zákazníci neobmedzené doručenie zadarmo pri všetkých objednávkach nad určitú hodnotu a prístup k exkluzívnym zľavám vo vybraných reštauráciách.

Bolt Market
Zdroj: Bolt Market
Wolt
