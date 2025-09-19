Pre zákazníkov, ktorí si jedlo objednávajú pravidelne, je k dispozícii aj Bolt Plus.
Bolt Food spustil svoju službu v Spišskej Novej Vsi, čím sa rozšíril do ďalšieho slovenského mesta. Obyvatelia môžu objednávať jedlo z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie, ktorá ponúka viaceré lokálne reštaurácie. Služba bude k dispozícii každý deň od 10.00 do 22.00 hod.
Pri spustení služby Bolt Food ponúka doručenie zadarmo a úvodné zľavy až do výšky 50 percent. Na platforme je dostupných viac ako 30 podnikov, od menších bistier po známe reštaurácie.
Pre zákazníkov, ktorí si jedlo objednávajú pravidelne, je k dispozícii aj Bolt Plus, teda mesačné predplatné služby Bolt Food za 5,99 eura. V jeho rámci získajú zákazníci neobmedzené doručenie zadarmo pri všetkých objednávkach nad určitú hodnotu a prístup k exkluzívnym zľavám vo vybraných reštauráciách.
Prečítaj si aj tieto články: