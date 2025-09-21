Rozhovor ich oboch viedol k tomu, že si navzájom vypočuli svoje príbehy a osobné skúsenosti.
Pred dvoma dňami informoval David Puchovský o vulgárnom a výhražnom komentári, ktorý pod videom poslankyne Smeru Jany Jányovej napísal záchranár. Jányová vo videu šírila nepravdivé tvrdenia o jeho prednáškovej činnosti a aktivitách združenia Hoaxy a podvody.
Záchranár sa nasledujúci deň pod statusom verejne ospravedlnil. Aktivista mu navrhol osobné stretnutie a obaja sa stretli v Bratislave. Po rozhovore, ktorý trval dve a pol hodiny, si podali ruky. Pôvodný status už Puchovský zmazal.
Počas stretnutia záchranár viackrát zopakoval ospravedlnenie a priznal, že jeho reakcia bola zbrklá. Puchovský ospravedlnenie prijal. Oboch rozhovor viedol k tomu, že si navzájom vypočuli svoje príbehy a osobné skúsenosti.
Puchovský v závere uviedol, že na ňom vidí odraz frustrácie v spoločnosti a v zdravotníctve. Podľa neho podobné konflikty živia dezinformačné videá, ktoré majú polarizovať spoločnosť. Stretnutie označil za krok, ktorý ukázal, že ľudia dokážu prestať hrať túto hru podľa pravidiel tých, ktorí rozdeľujú.
