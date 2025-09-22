Na Slovensko prichádza ochladenie.
- Slovensko má pred sebou posledný teplý deň, ktorý ukončí sériu rekordne vysokých septembrových teplôt. Stabilné a slnečné počasie priniesla tlaková výš a príliv teplého vzduchu z Afriky, informuje iMeteo.
- Od utorka sa situácia zmení. Od severozápadu dorazí studený front, ktorý prinesie viac oblačnosti a slabé zrážky. Meteorológovia nečakajú búrky, ale teploty výrazne klesnú.
- Kým dnes sa denné maximá pohybujú od 24 do 30 °C, v utorok klesnú približne o šesť stupňov na 18 až 24 °C. Najväčšia zmena nastane v stredu, keď prílev studeného vzduchu zosilnie a teploty sa dostanú len na 11 až 18 °C.
Širší kontext: Ochladenie nepríde len na pár dní. Predpoveď ukazuje, že tropické tridsiatky sa na Slovensko už tento rok nevrátia. V októbri sa vysoké teploty nedajú dosiahnuť, pretože slnko stojí nízko nad obzorom.
V stredu sa pridajú aj zrážky, predovšetkým na západe krajiny. Počasie sa tak preklopí do jesenného režimu s nižšími teplotami a vyššou oblačnosťou. Kto má rád teplo, mal by si dnešok využiť naplno. Od zajtra čaká Slovensko typické jesenné počasie, ktoré potrvá aj v ďalších týždňoch.
