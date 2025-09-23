mBank chystá odstávku služieb. V nedeľu ráno nepôjdu platby ani internet banking.
Banka mBank oznámila, že 28. septembra 2025 pripravuje rozsiahlu technickú aktualizáciu svojich systémov. Odstávka sa začne o 2:30 ráno a potrvá do 7:30.
Klienti počas piatich hodín nebudú môcť platiť kartou na internete ani využívať viacero kľúčových služieb. Nepôjde internet banking, mobilná aplikácia, SEPA platby ani prijímanie okamžitých SEPA platieb. Nedostupný bude tiež systém žiadostí o produkty, SMS notifikácie a linka mLinka.
Banka odporučila klientom, aby po skončení odstávky aktualizovali internet banking kombináciou klávesov Ctrl+F5. Dodala, že sa ospravedlňuje za komplikácie a bude sa snažiť obnoviť systémy čo najskôr.
