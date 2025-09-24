Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 24. septembra 2025 o 14:04
Čas čítania 0:51

AKTUÁLNE: Mikuláš Černák zostáva vo väzení. Súd jeho žiadosti nevyhovel

Kategória:
Slovensko
AKTUÁLNE: Mikuláš Černák zostáva vo väzení. Súd jeho žiadosti nevyhovel
Zdroj: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Rozhodnutie nie je právoplatné.

Mikuláša Černáka z väzenia nepustili. Súd v Leopoldove zamietol návrh na jeho podmienečné prepustenie, o ktoré žiadalo občianske združenie Reštart-nový život aj samotný odsúdený. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka zatiaľ nie je právoplatné.

Verejné zasadnutie v priestoroch leopoldovskej väznice sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Počas pondelka 22. septembra a utorka sa čítali najmä listiny vrátane záverov viacerých znaleckých posudkov. „Čo v záveroch nebolo uvedené, je to, že odsúdenému bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa,“ povedala prokurátorka médiám ešte v pondelok popoludní.

Podľa Černákovej obhajoby však toto jej vyjadrenie nezodpovedá vykonanému dokazovaniu. „Považujem to za posúvanie nepravdivých informácií verejnosti,“ zdôraznila advokátka Diana Messingerová. Ďalší z obhajcov Ján Gereg označil vyjadrenie prokurátorky za neseriózne. „Treba vždy hodnotiť záver znaleckého posudku,“ podčiarkol.

Obhajoba mala podľa prokurátorky záujem poukázať len na pozitíva vyplývajúce zo znaleckých posudkov. „Nechcela si priznať negatíva,“ argumentovala.

Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest za účasť na viacerých vraždách. Odsúdení s takýmto trestom môžu po 25 rokoch požiadať o podmienečné prepustenie, Černák skutky opätovne oľutoval.

Od roku 2014 Černák spolupracuje s políciou pri objasňovaní mafiánskych vrážd z 90. rokov, na ktorých sa sám podieľal. Práve to je podľa jeho obhajoby dôkazom, že sa zmenil a uvedomil si závažnosť svojich činov. 

cernak
Zdroj: FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Mikuláš Černák Správy z domova
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Domov
Zdieľať
Diskusia