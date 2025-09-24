Kategórie
dnes 24. septembra 2025 o 16:46
Čas čítania 1:05

Vláda schválila nové nariadenie: Zaočkovať sa budeš môcť aj v lekárni

Kategória:
Slovensko
Vláda schválila nové nariadenie: Zaočkovať sa budeš môcť aj v lekárni
Zdroj: Flickr (NIAID). , TASR/Jaroslav Novák

Očkovanie bude od októbra patriť medzi certifikované činnosti farmaceutov.

  • Medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov sa od októbra zaradí aj očkovanie dospelých osôb. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
  • Vládny kabinet návrh schválil na stredajšom rokovaní. Po absolvovaní certifikačnej prípravy tak farmaceuti budú oprávnení očkovať proti chrípke v lekárňach.
  • Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.

Citát: „Z dôvodu potreby zvýšenia zaočkovanosti dospelej populácie proti chrípke na Slovensku sa zavádza nová certifikovaná pracovná činnosť pre farmaceutov, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých občanov, ktorí sa budú môcť dať zaočkovať priamo v lekárňach a nebudú musieť sekundárne navštevovať ambulancie všeobecného lekára pre dospelých,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR v dôvodovej správe.

Širší kontext: Nariadenie zároveň precizuje odborné pracovné činnosti laboratórneho diagnostika po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností. Umožňuje sa započítavanie zdravotných výkonov a praxe do certifikačnej prípravy analogicky ako pri špecializačnom štúdiu.

22. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 10:14 „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo

Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa tiež dopĺňajú nové špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti pre príslušné zdravotnícke povolania a precizujú sa názvy platných špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností.

Zaradenie očkovania medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov je ďalším krokom k ich príprave na spustenie očkovania v lekárňach. Podľa dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jána Klimasa by mohli farmaceuti začať s prípravou na očkovanie v októbri 2026. Trvať by mala približne pol roka. Rezort zdravotníctva zároveň pracuje na zmenách vo vyhláške o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorá lekárňam určí podmienky, za akých bude očkovanie možné.

Domov
Zdieľať
Diskusia