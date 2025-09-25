Kategórie
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 25. septembra 2025 o 20:04
Čas čítania 1:47

Slovensko zaostáva za Českom aj Rakúskom. Nový rebríček ekonomickej slobody ukazuje, že regulácie a vysoké dane nás ťahajú nadol

Kategória:
Slovensko
Slovensko zaostáva za Českom aj Rakúskom. Nový rebríček ekonomickej slobody ukazuje, že regulácie a vysoké dane nás ťahajú nadol
Zdroj: Unsplash/Lukáš Kulla

Slovensko stráca konkurencieschopnosť pre rastúce regulácie a nedostatky v právnom systéme.

V najnovšom rebríčku slobody podnikania Economic Freedom of the World (EFW) 2025, ktorý vydáva kanadský The Fraser Institute, Slovensko kleslo o sedem miest na 49. priečku zo 165 hodnotených krajín. V celkovom hodnotení si udržal prvé miesto Hongkong nasledovaný Singapurom a Novým Zélandom. Informoval o tom slovenský Inštitút slobody a podnikania, ktorý na príprave rebríčka spolupracoval.

V prvej desiatke krajín sa umiestnili ešte Švajčiarsko, USA, Írsko, Austrália, Taiwan, Dánsko a Holandsko. Z našich susedov je na tom lepšie iba Česko na 29. mieste a Rakúsko na 33. priečke. Maďarsko skončilo na 61. mieste rebríčka a Poľsko až na 76. mieste. Výsledky inštitút spracoval na základe údajov z roku 2023.

„Slovensko stráca konkurencieschopnosť pre rastúce regulácie a nedostatky v právnom systéme. V súboji o vytváranie priaznivých podmienok na podnikanie a investície zaostávame za mnohými EÚ krajinami, nehovoriac o najlepších krajinách vo svete,“ skonštatoval Ján Oravec, predseda Inštitútu slobody a podnikania (ISP), ktorý je exkluzívnym partnerom The Fraser Institute pre Slovenskú republiku v projekte Economic Freedom of the World 2025.

Slovensko sa v hodnotení v oblasti veľkosť a úloha štátneho aparátu nezmestilo ani do prvej stovky krajín a skončilo na 108. mieste, čo je vôbec najhoršie hodnotená oblasť zo všetkých piatich kritérií. Táto oblasť hodnotí výdavky vlády, dane a štátny sektor.

V oblasti právny systém a vlastnícke práva, ktorá posudzuje nezávislosť súdov, ochranu vlastníctva a právny štát, sa Slovensko umiestnilo na 40. mieste.

Slovensko profituje z EÚ

V oblasti stabilita meny, ktorá hodnotí infláciu, nárast peňazí v obehu a slobodu vlastniť zahraničnú menu, sa Slovensko umiestnilo na 67. mieste. O desať priečok lepší výsledok, 57. miesto, prinieslo posudzovanie regulácií finančného sektora, trhu práce a podnikania a najlepší výsledok, 29. miesto, zaznamenalo Slovensko v posudzovaní slobody medzinárodného obchodu, ktorý zahŕňa clá, obchodné bariéry a pohyb kapitálu. Slovensko profituje z EÚ a z otvorenosti ekonomiky.

Slovensko sa v posledných rokoch pohybuje v rebríčku vo štvrtej alebo piatej desiatke krajín. Najlepší výsledok dosiahlo za rok 2021, keď skončilo na 40. mieste, a najhoršie o rok skôr, keď sa prepadlo na 52. miesto.

Z rebríčka vyplýva, že ekonomická sloboda globálne klesá nepretržite od roku 2020, čo vymazalo zisky z viac ako desaťročia jej rastu predtým. Ekonomická sloboda globálne klesla z vrcholu v roku 2019, ovplyvnená pandémiou, vojnami, infláciou a protekcionizmom. Autori správy varujú, že pokles ekonomickej slobody vedie k nižšiemu hospodárskemu rastu, chudobe a horšej kvalite života.

Hodnotenie ekonomickej slobody

1. Hong Kong
2. Singapur
3. Nový Zéland
4. Švajčiarsko
5. USA
6. Írsko
7. Austrália
7. Taiwan
9. Dánsko
10. Holandsko
11. Luxembursko
11. Kanada
13. Veľká Británia
14. Costa Rica
15. Nemecko
16. Fínsko
17. Japonsko
18. Malta
19. Estónsko
20. Cyprus

Singapur.
Singapur. Zdroj: Image by Jason Goh from Pixabay
