Informujú, že ide len o tréning.
Pondelkový policajný zásah na gymnáziu v Šamoríne v okrese Dunajská Streda je súčasťou vopred naplánovaného a pripravovaného taktického cvičenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Taktické cvičenie slúži na to, aby sme nielen my, ale aj ostatné zložky vedeli počas krízovej udalosti čo najrýchlejšie zareagovať a všetkým dotknutým osobám čo najodbornejšie pomôcť,“ priblížila polícia.
Zásah prebieha aj v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. „Spoločnou komunikáciou bolo vytypované práve šamorínske gymnázium,“ doplnili policajti.
