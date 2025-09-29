Kategórie
dnes 29. septembra 2025 o 12:47
Zásah policajtov na gymnáziu v Šamoríne: Polícia upozorňuje, že ide o cvičenie

Zásah policajtov na gymnáziu v Šamoríne: Polícia upozorňuje, že ide o cvičenie
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Informujú, že ide len o tréning.

Pondelkový policajný zásah na gymnáziu v Šamoríne v okrese Dunajská Streda je súčasťou vopred naplánovaného a pripravovaného taktického cvičenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Taktické cvičenie slúži na to, aby sme nielen my, ale aj ostatné zložky vedeli počas krízovej udalosti čo najrýchlejšie zareagovať a všetkým dotknutým osobám čo najodbornejšie pomôcť,“ priblížila polícia.

Zásah prebieha aj v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. „Spoločnou komunikáciou bolo vytypované práve šamorínske gymnázium,“ doplnili policajti.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj
