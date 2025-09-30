Od štvrtého mesiaca začne klesať a v šiestom dosiahne už len pätinu pôvodného príjmu.
Ak človek príde v súčasnosti o prácu, má pol roka nárok na dávku v nezamestnanosti vo výške 50 % zo svojej hrubej mzdy. Po novom sa však tento systém zmení. Plná podpora zostane len prvé tri mesiace, potom sa bude postupne znižovať – od štvrtého mesiaca na 40 %, v piatom na 30 % a v šiestom už len na 20 %, informuje Finsider.
Cieľom zmeny, ktorú parlament schválil v rámci konsolidačného balíčka, je ušetriť štátu približne 24 miliónov eur a zároveň donútiť ľudí hľadať si prácu rýchlejšie.
Podpora v nezamestnanosti v roku 2026
Napríklad pri hrubej mzde 1 500 eur dnes nezamestnaný dostáva približne 764 eur mesačne počas celého obdobia podpory. Po novom bude mať v štvrtom mesiaci nárok len na 611 eur, v piatom na 459 eur a v šiestom už len na 306 eur. Celková suma, ktorú dostane za pol roka, tak klesne z 4 586 eur na 3 669 eur – teda o vyše 900 eur menej.
|Mzda (€)
|1. – 3. mesiac (€)
|4. mesiac (€)
|5. mesiac (€)
|6. mesiac (€)
|800
|407,70
|326,20
|244,70
|163,10
|1 000
|509,60
|407,70
|305,80
|203,90
|1 200
|611,60
|489,30
|367,00
|244,70
|1 400
|713,50
|570,80
|428,10
|285,40
|1 600
|815,40
|652,30
|489,30
|326,20
|1 800
|917,30
|733,90
|550,40
|367,00
|2 000
|1 019,20
|815,40
|611,60
|407,70
|2 200
|1 121,10
|896,90
|672,70
|448,50
|2 500
|1 274,00
|1 019,20
|764,40
|509,60
|2 700
|1 375,90
|1 100,80
|825,60
|550,40
Maximálna výška dávky sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy. V roku 2026 tak môže ísť prvé tri mesiace až o 1 553 eur, no v šiestom mesiaci už len o 621 eur.
Kalkulačka pre výpočet podpory
Pre presný výpočet pripravili analytici kalkulačku, do ktorej stačí zadať svoju hrubú mzdu a okamžite ukáže výšku podpory v jednotlivých mesiacoch.