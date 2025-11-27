Slovan vyhral nad Rayo Vallecano 2:1

ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok večer otočil zápas proti Rayo Vallecano a zvíťazil 2:1.
Vo štvrtok 27. novembra večer o 19:00 ŠK Slovan Bratislava nastúpil v zápase proti španielskemu Rayo Vallecano a zvíťazil 2:1.
V 24. minúte sa prvýkrát presadil Fran Pérez zo španielskeho Rayo Vallecano a otvoril skóre zápasu.
Slovanistom sa vydaril vstup do druhého polčasu. V ktorom Guram Kašia vyrovnal v 49. minúte na 1:1 a o tri minúty neskôr Alasana Yirajang otočil na 2:1.
Slovanisti pretrhli negatívnu šnúru v Konferenčnej lige a konečne bodovaly.
