Hubárska sezóna v Partizánskom odštartovala tragicky. Dva manželské páry si z lesa priniesli namiesto jedlých húb nebezpečnú muchotrávku zelenú. Po konzumácii skončili so silnými tráviacimi ťažkosťami v nemocnici, pričom dvoch pacientov museli previezť do Banskej Bystrice. Laboratórne testy potvrdili, že išlo o ťažkú otravu toxickou hubou, informuje STVR.
Lekári upozorňujú, že jed muchotrávky nezničí ani dlhé varenie. Jeho toxíny poškodzujú pečeň, krvné zrážanie aj obličky a môžu byť smrteľné. Podľa mykológov sa muchotrávka zelená dá rozpoznať podľa kalicha na spodku plodnice, ktorý sa nazýva aj „kalich smrti“. Odborníci odporúčajú zbierať len huby, ktoré človek bezpečne pozná.