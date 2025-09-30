Úseky postavia spoločnosti Váhostav – Metrostav DS – Duna Aszfalt a Skanska SK.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala v utorok v Žiline zmluvy s dodávateľmi na výstavbu troch zostávajúcich úsekov diaľnice D3. Úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto bude stavať združenie stavebných spoločností Váhostav - Metrostav DS - Duna Aszfalt, a úsek Kysucké Nové Mesto - Čadca postaví firma Skanska SK. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur.
Správu budeme aktualizovať.
