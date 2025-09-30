Prílev studeného vzduchu sa zosilní najmä v stredu, keď bude najchladnejšie.
Do našej oblasti začína prúdiť veľmi chladný vzduch, ktorý prináša počasie skôr typické pre november než začiatok októbra. Čakajú nás mrazy vo vyšších i nižších polohách a na horách sa objaví prvý sneh, informuje iMeteo.
V stredu bude najchladnejšie
V mnohých domácnostiach sa už začalo s vykurovaním, pretože teploty klesajú a nočné mrazy sú čoraz pravdepodobnejšie. Prílev studeného vzduchu sa zosilní najmä v stredu, kedy bude najchladnejšie. Teploty sa budú pohybovať od +5 do +13 °C, čo je výrazne pod bežným normálom pre túto ročnú dobu.
V Tatrách môže napadnúť viac než 20 cm snehu
Nočné teploty môžu klesnúť až pod bod mrazu, najmä v noci na piatok, pričom očakáva sa pokles až na -4 °C. S ochladením prichádzajú aj zrážky, ktoré od nadmorskej výšky 1100 metrov prejdú do snehu, a v Tatrách môže napadnúť aj viac než 20 cm snehu.