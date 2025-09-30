Výskyt medveďa treba ihneď nahlásiť polícii alebo Zásahovému tímu.
V meste Svit v pondelok 29. septembra večer na ulici P. Jilemnického spozorovali medvedicu s mláďatami. Mestská polícia spolu so Zásahovým tímom počas celej noci monitorovala jej pohyb a kontrolovala okolie, informuje mesto na sociálnej sieti.
Mesto na sociálnej sieti upozorňuje občanov, aby boli opatrní. Odporúča sa správne nakladať s komunálnym a bioodpadom, aby sa medvede nepribližovali k obydliam. Ak niekto zaznamená výskyt medveďa, mal by okamžite kontaktovať políciu, Mestskú políciu Svit alebo Zásahový tím medveďa hnedého Sever.
