Slovensko bude musieť do 7. júna budúceho roka prijať európsku smernicu o posilnení uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy.
Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v zamestnaní pretrvával aj v druhom štvrťroku 2025. Priemerný hodinový zárobok žien bol nižší o 1,72 eura a medián približne o jedno euro. Ženy tak zarábali v druhom štvrťroku o 14,47 % menej ako muži. Uviedli to odborníci z výskumno-štatistickej a poradenskej spoločnosti Trexima Bratislava na konferencii Od smernice k realite - Implementácia pravidiel EÚ o transparentnosti odmeňovania.
Slovensko bude musieť do 7. júna budúceho roka prijať európsku smernicu o posilnení uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. „Musíme pre zamestnávateľov hľadať také riešenia v podmienkach Slovenska, aby sa v maximálnej miere využili existujúce administratívne dáta, automatizoval sa proces reportovania a optimalizovala sa ľudská práca na HR oddeleniach,“ zhodnotila spoločnosť.
Na základe dát Eurostatu bol v roku 2023 hrubý hodinový zárobok žien v EÚ v priemere o 12 % nižší ako u mužov. Slovensko sa s hodnotou 15,7 % radilo medzi krajiny s nadpriemerným rozdielom, čo poukazuje podľa spoločnosti na potrebu systematických opatrení na zvýšenie transparentnosti a spravodlivosti v odmeňovaní.
„Aj keď ženy tvoria takmer polovicu pracovnej sily, ich príjmy sú výrazne nižšie, často za rovnakú alebo rovnocennú prácu,“ uzavrela predsedníčka Rady Odborového zväzu KOVO Monika Benedeková. Dodala, že odborové zväzy prichádzajú s konkrétnymi opatreniami v nadväznosti na smernicu, a to od interných auditov miezd, podpory mentoringu a kariérneho rastu žien, cez vzdelávanie o spravodlivom odmeňovaní, až po tlak na silnejšiu právnu ochranu a kontrolu transparentnosti.