Slovenská pošta pokračuje v modernizácii a plánuje zredukovať počet pobočiek v okresných mestách. Dôvodom je nízka návštevnosť niektorých prevádzok a zmena správania zákazníkov, ktorí čoraz viac využívajú online služby či BalíkoBOXy. Zo 126 pobočiek by malo ubudnúť 29, pričom zatiaľ je schválené zatvorenie 21 z nich, Slovenská pošta o tom informovala na svojom webe.
Obyvatelia dotknutých oblastí si budú môcť zásielky vyzdvihnúť na nástupníckych poštách alebo využiť doručovateľov, ktorí zvládnu väčšinu služieb priamo u zákazníka. Pošta zároveň plánuje zjednotiť otváracie hodiny zostávajúcich pobočiek, rozšíriť sieť BalíkoBOXov a zapojiť aj ďalších partnerov so samoobslužnými terminálmi.
Mnohé služby sú už dostupné aj v mobilnej aplikácii – napríklad podanie zásielky, jej sledovanie či presmerovanie, a to často lacnejšie a pohodlnejšie ako na pobočke.