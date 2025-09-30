Kategórie
Natália Mišániová
dnes 30. septembra 2025 o 16:11
Čas čítania 0:31

Slovenská pošta zatvára 21 pobočiek. Služby presúva do BalíkoBOXov a aplikácie

Kategória:
Slovensko
Slovenská pošta zatvára 21 pobočiek. Služby presúva do BalíkoBOXov a aplikácie
Zdroj: Wikipedia/Mirecheck

Pošta zároveň plánuje zjednotiť otváracie hodiny zostávajúcich pobočiek.

Slovenská pošta pokračuje v modernizácii a plánuje zredukovať počet pobočiek v okresných mestách. Dôvodom je nízka návštevnosť niektorých prevádzok a zmena správania zákazníkov, ktorí čoraz viac využívajú online služby či BalíkoBOXy. Zo 126 pobočiek by malo ubudnúť 29, pričom zatiaľ je schválené zatvorenie 21 z nich, Slovenská pošta o tom informovala na svojom webe.

Zoznam pobočiek Slovenskej pošty, ktoré ukončujú prevádzku nájdeš TU.

Obyvatelia dotknutých oblastí si budú môcť zásielky vyzdvihnúť na nástupníckych poštách alebo využiť doručovateľov, ktorí zvládnu väčšinu služieb priamo u zákazníka. Pošta zároveň plánuje zjednotiť otváracie hodiny zostávajúcich pobočiek, rozšíriť sieť BalíkoBOXov a zapojiť aj ďalších partnerov so samoobslužnými terminálmi.

Mnohé služby sú už dostupné aj v mobilnej aplikácii – napríklad podanie zásielky, jej sledovanie či presmerovanie, a to často lacnejšie a pohodlnejšie ako na pobočke.

30. septembra 2025 o 12:59 Čas čítania 0:19 Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
30. septembra 2025 o 11:22 Čas čítania 0:15 Dvaja páchatelia v Košiciach sa pokúsili vlámať sa do balíkoboxov. Polícia ich zadržala priamo pri čine
30. septembra 2025 o 9:38 Čas čítania 1:10 PREHĽAD: Podpora v nezamestnanosti sa od roku 2026 zmení: Plnú dostanete len tri mesiace, potom začne prudko klesať
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: FB/Slovenská pošta, a. s.
Slovenská pošta Správy z domova
