Motivačné štipendium odmeňuje najlepších v škole, športe či umení.
Tento článok je súčasťou obsahového špeciálu, ktorý sa týka návratu do školských lavíc či officov po letných dovolenkách. Ak sa chceš dozvedieť viac o témach študentského života, práce, kariéry či financií, sleduj ZOOM IN: Back2reality.
Sociálne štipendium
Študenti môžu využiť viacero foriem finančnej podpory, ktoré im uľahčia štúdium na vysokej škole. Jednou z najčastejších je sociálne štipendium, ktoré je určené pre študentov z rodín s nižším príjmom. Výška štipendia závisí od príjmu domácnosti, počtu členov domácnosti a vzdialenosti školy od bydliska študenta.
Študent môže požiadať o podporu priamo na svojej fakulte kedykoľvek počas roka a fakulta rozhodne o nároku a výške štipendia na základe predložených dokladov. Mesačná suma sa pohybuje od 10 € minimálne až po 395 € maximálne, ak je škola vzdialená viac ako 30 km od trvalého bydliska.
