V nedeľu nás čaká mierne ochladenie a prehánky.
V piatok Slovensko čaká slnečné počasie a jasná obloha. Teploty sa po celej krajine budú pohybovať od 7 do 13 °C. Na západnom Slovensku môžeme očakávať ranné teploty od 0 po 3 °C a denné teploty od 9 po 12 °C. V strednej a východnej časti sa ráno ochladí na -3 až 2 °C, denné teploty sa vyšplhajú na 7 až 11 °C.
Na horách bude prevažne polojasno. Vo výške 1000 m sa ranná teplota ustáli na -2 °C a denná na 6 °C. Vo výške 1500 m to bude ráno -6 °C a cez deň 3 °C. Vo výške 2000 m sa teploty budú pohybovať medzi -8 °C ráno a -2 °C cez deň.
Príjemná bude aj sobota
Slnečné počasie bude pokračovať aj v sobotu. Po celom Slovensku bude prevládať malá oblačnosť s teplotami od 11 do 16 °C. Na západe sa ranné teploty udržia na 0 až 3 °C, denné sa zvýšia na 13 až 16 °C. Na strednom a východnom Slovensku sa ráno ochladí na -3 až 2 °C, ale cez deň sa oteplí na príjemných 11 až 15 °C.
Na horách bude oblačnosť malá. Vo výške 1000 m sa ráno oteplí na -1 °C a cez deň sa teplota dostane na 11 °C. Vo výške 1500 m sa bude pohybovať medzi 0 °C ráno a 8 °C cez deň. Vo výške 2000 m sa ochladí na -2 °C ráno a cez deň vystúpi na 4 °C.
Nedeľa prinesie aj dážď
V nedeľu sa počasie začne meniť. Očakáva sa prevažne oblačno s miestnymi prehánkami. Teploty sa budú pohybovať od 10 do 15 °C. Na západnom Slovensku ranné teploty stúpnu na 5 až 8 °C a denné sa dostanú na 12 až 15 °C. Na strednom a východnom Slovensku sa ráno ochladí na 2 až 7 °C, denné teploty budú 10 až 14 °C.