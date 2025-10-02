Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 2. októbra 2025 o 19:29
Čas čítania 1:14

Počasie na víkend: V sobotu bude slnečno, no v nedeľu čakajte dážď

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Počasie na víkend: V sobotu bude slnečno, no v nedeľu čakajte dážď
Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

V nedeľu nás čaká mierne ochladenie a prehánky.

V piatok Slovensko čaká slnečné počasie a jasná obloha. Teploty sa po celej krajine budú pohybovať od 7 do 13 °C. Na západnom Slovensku môžeme očakávať ranné teploty od 0 po 3 °C a denné teploty od 9 po 12 °C. V strednej a východnej časti sa ráno ochladí na -3 až 2 °C, denné teploty sa vyšplhajú na 7 až 11 °C.

Na horách bude prevažne polojasno. Vo výške 1000 m sa ranná teplota ustáli na -2 °C a denná na 6 °C. Vo výške 1500 m to bude ráno -6 °C a cez deň 3 °C. Vo výške 2000 m sa teploty budú pohybovať medzi -8 °C ráno a -2 °C cez deň.

Príjemná bude aj sobota

Slnečné počasie bude pokračovať aj v sobotu. Po celom Slovensku bude prevládať malá oblačnosť s teplotami od 11 do 16 °C. Na západe sa ranné teploty udržia na 0 až 3 °C, denné sa zvýšia na 13 až 16 °C. Na strednom a východnom Slovensku sa ráno ochladí na -3 až 2 °C, ale cez deň sa oteplí na príjemných 11 až 15 °C.

Na horách bude oblačnosť malá. Vo výške 1000 m sa ráno oteplí na -1 °C a cez deň sa teplota dostane na 11 °C. Vo výške 1500 m sa bude pohybovať medzi 0 °C ráno a 8 °C cez deň. Vo výške 2000 m sa ochladí na -2 °C ráno a cez deň vystúpi na 4 °C.

Nedeľa prinesie aj dážď

V nedeľu sa počasie začne meniť. Očakáva sa prevažne oblačno s miestnymi prehánkami. Teploty sa budú pohybovať od 10 do 15 °C. Na západnom Slovensku ranné teploty stúpnu na 5 až 8 °C a denné sa dostanú na 12 až 15 °C. Na strednom a východnom Slovensku sa ráno ochladí na 2 až 7 °C, denné teploty budú 10 až 14 °C.

1. októbra 2025 o 14:44 Čas čítania 0:56 Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
1. októbra 2025 o 7:15 Čas čítania 0:55 Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
1. októbra 2025 o 17:50 Čas čítania 0:25 Pri Hlohovci našli dobodaného muža. Podozrivá je príbuzná bývalého policajného funkcionára Pri Hlohovci našli dobodaného muža. Podozrivá je príbuzná bývalého policajného funkcionára
Hríby
Zdroj: TASR - Adriána Hudecová
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Adriána Hudecová
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 18:02
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
dnes o 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
včera o 08:55
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 14:01
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 14:44
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
včera o 08:55
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
28. 9. 2025 6:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
28. 9. 2025 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
27. 9. 2025 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Lifestyle news
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave pred 36 minútami
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry pred 3 hodinami
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu dnes o 17:59
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera dnes o 16:25
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom dnes o 15:21
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky dnes o 13:45
Svet smúti za Jane Goodall. Poctu jej vzdali Leonardo DiCaprio aj Jessica Alba dnes o 11:19
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King dnes o 10:29
Snapchat začne spoplatňovať úložisko. Po prekročení limitu si za svoje spomienky priplatíš dnes o 09:42
Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty dnes o 08:56
Slovensko Všetko
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
dnes o 14:40
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Od júla 2025 sa ceny náplní do e-cigariet, nikotínových vrecúšok aj žuvacieho tabaku zvýšili o viac ako jedno euro na balenie.
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
dnes o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Tragédia v košických oceliarňach: Muža privalila šachta
dnes o 13:46
Tragédia v košických oceliarňach: Muža privalila šachta
Dôchodok v 55? Niektorí Slováci sa môžu do penzie dostať skôr
dnes o 13:03
Dôchodok v 55? Niektorí Slováci sa môžu do penzie dostať skôr
Generálny štrajk môže ochromiť Slovensko. Tieto obmedzenia by sa mohli dotknúť každého z nás
dnes o 13:26
Generálny štrajk môže ochromiť Slovensko. Tieto obmedzenia by sa mohli dotknúť každého z nás
Nočná naháňačka v Nitre: Policajti zadržali vodiča, užil viacero drog
dnes o 15:16
Nočná naháňačka v Nitre: Policajti zadržali vodiča, užil viacero drog
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 9. 2025 15:17
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
včera o 16:30
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred 3 dňami
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia