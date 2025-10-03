Polícia odhalila fantómovú prepravu za státisíce eur.
- Seneckí policajti odhalili prípad „fantómovej prepravy“ tovaru. Neznámy páchateľ si podvodom prisvojil zásielku 72 kusov chladničiek patriacu zahraničnej spoločnosti.
- Muž vystupoval pod falošnou identitou a zneužil meno poľskej prepravnej spoločnosti.
- Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre prečin sprenevery.
Širší kontext: V marci 2025 prišiel do logistického centra v Rumunsku, kde predložil sfalšované doklady vrátane CMR dokumentu a pečiatky. Tovar naložil s tým, že ho doručí do Arménska, no zásielku tam nikdy nepriviezol. Spoločnosti tak spôsobil škodu vo výške státisícov eur.
Policajti z Prezídia PZ, bratislavskej krajskej kriminálky a Interpolu Bratislava spolu s poškodenou spoločnosťou vypátrali nákladnú súpravu v okrese Senec. Po vykonaní procesných úkonov policajti 3. októbra 2025 vrátili chladničky právoplatnému vlastníkovi.
