TASR
dnes 5. októbra 2025 o 6:40
Čas čítania 1:23

Na Slovensku často pracujú aj penzisti. Zamestnaný je každý štvrtý dôchodca

Slovensko
Na Slovensku často pracujú aj penzisti. Zamestnaný je každý štvrtý dôchodca
Zdroj: TASR - Ivan Kríž

Iba málokto to robí z lásky k povolaniu, väčšina potrebuje peniaze.

Takmer štvrtina obyvateľov Slovenska zostáva po odchode na penziu pracovať. Pre dve tretiny z nich sú rozhodujúce peniaze, radosť z práce patrí medzi najnižšie v Európskej únii. Napriek tomu na finančné zabezpečenie na dôchodku myslíme pomerne neskoro, upozornil analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.

Svedčia o tom podľa Malinu aj dáta platformy o využívaní dôchodkových účtov. Priemerný vek založenia si dôchodkového účtu je u Slovákov 40 rokov v prípade žien a 37 rokov u mužov. Českí muži sú na tom rovnako, ženy začínajú o dva roky skôr než Slovenky.

„Vo veku 18 až 26 rokov je iba 11 % majiteľov dôchodkových účtov na Slovensku. V Česku je to iba o pol percentuálneho bodu viac. A to aj napriek tomu, že tamojší dôchodkový investičný produkt ponúka výrazne atraktívnejšie daňové zvýhodnenie, než umožňuje slovenská legislatíva. Pre obe krajiny platí, že dôchodkové účty vo vyššej miere zakladajú až ľudia vo veku 27 až 35 rokov. Čas, kedy s odkladaním začneme, je pritom dôležitý,“ zdôraznil Malina.

Rozdiel na dôchodku je výrazne citeľný

Priemerná mzda je aktuálne na Slovensku 1654 eur v hrubom, čo je bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa v čistom 1250 eur. Priemerná výška starobného dôchodku však iba tesne presahuje 700 eur. Rozdiel teda predstavuje približne 550 eur mesačne, čo môže budúcemu dôchodcovi zásadne znížiť životnú úroveň na penzii. Riešením je našetriť si investovaním na mesačnú rentu. Analytik pripomenul, že počas jej vyplácania sa zostávajúce peniaze ďalej zhodnocujú.

„Na vyplácanie renty 550 eur mesačne po dobu 15 rokov je potrebné ušetriť približne 58.000 eur. Ak s tým niekto začne v 40-ke a do penzie chce odísť v 60-ke, má na odkladanie peňazí 20 rokov. Na dosiahnutie sumy 58.000 eur si potrebuje odkladať 98 eur mesačne. Ak by ale začal o desať rokov skôr, potreboval by iba 39 eur. To je suma, ktorú by mal v tridsiatich rokoch zvládnuť prakticky každý pracujúci človek bez toho, aby ho to finančne obmedzovalo,“ dodal Malina.

Prepočty platia za predpokladu 8 % ročného zhodnotenia trhov, zabúdať netreba ani na infláciu. Preto je vhodné odkladané sumy priebežne zvyšovať, napríklad po každom zvýšení platu.

4. októbra 2025 o 10:54 Čas čítania 0:42 Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
4. októbra 2025 o 8:30 Čas čítania 6:35 Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
3. októbra 2025 o 14:29 Čas čítania 0:51 Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Dôchodca
Zdroj: AI Gemini
