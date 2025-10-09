Zima môže byť chladnejšia. Polárny vír slabne.
Zima v častiach Severnej Ameriky aj Európy môže byť chladnejšia než zvyčajne. Podľa webu Severe Weather Europe za to môže slabší polárny vír, ktorého rozpad prinesie vlny studeného vzduchu. Meteorológ Andrej Flis vysvetlil, že jav La Niña vír oslabuje a zvyšuje šancu na chladnejšie obdobie, hoci do vývoja môže prehovoriť viac faktorov, informuje TV Nova.
Severe Weather Europe porovnal aktuálne podmienky so šiestimi najchladnejšími zimami. Studený vzduch vtedy pokrýval sever a východ Spojených štátov aj Európu. Flis upozornil, že veľkú rolu hrá aj sneh na Sibíri – čím je ho viac, tým je väčšia šanca, že zima bude tuhá.
Meteorológovia očakávajú viac snehu najmä na severe Európy, vo vyšších nadmorských výškach, ale aj vo Veľkej Británii a Írsku.
Európsky program Copernicus však naopak predpokladá miernejší priebeh zimy. Modely naznačujú nadpriemerné teploty a vlhkejšie obdobie najmä v severných častiach kontinentu.