Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 9. októbra 2025 o 8:23
Čas čítania 0:33

Zima môže byť chladnejšia, ako sa čakalo. Polárny vír slabne a Európu môže zasiahnuť vlna mrazov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zima môže byť chladnejšia, ako sa čakalo. Polárny vír slabne a Európu môže zasiahnuť vlna mrazov
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Zima môže byť chladnejšia. Polárny vír slabne.

Zima v častiach Severnej Ameriky aj Európy môže byť chladnejšia než zvyčajne. Podľa webu Severe Weather Europe za to môže slabší polárny vír, ktorého rozpad prinesie vlny studeného vzduchu. Meteorológ Andrej Flis vysvetlil, že jav La Niña vír oslabuje a zvyšuje šancu na chladnejšie obdobie, hoci do vývoja môže prehovoriť viac faktorov, informuje TV Nova.

Ilustračná fotka. Ilustračná fotka. Sneh SNEH TATRY, SNEŽENIE
Zobraziť galériu
(6)

Severe Weather Europe porovnal aktuálne podmienky so šiestimi najchladnejšími zimami. Studený vzduch vtedy pokrýval sever a východ Spojených štátov aj Európu. Flis upozornil, že veľkú rolu hrá aj sneh na Sibíri – čím je ho viac, tým je väčšia šanca, že zima bude tuhá.

Meteorológovia očakávajú viac snehu najmä na severe Európy, vo vyšších nadmorských výškach, ale aj vo Veľkej Británii a Írsku.

Európsky program Copernicus však naopak predpokladá miernejší priebeh zimy. Modely naznačujú nadpriemerné teploty a vlhkejšie obdobie najmä v severných častiach kontinentu.

8. októbra 2025 o 9:29 Čas čítania 1:14 Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
9. októbra 2025 o 6:53 Čas čítania 0:46 Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Oliver Ondráš
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Počasie Sneh Správy počasie Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Oliver Ondráš
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 hodinami
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 13:42
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
včera o 20:07
Do Prahy z Bratislavy za pár drobných. Ceny lístkov začínajú na 4 €
Do Prahy z Bratislavy za pár drobných. Ceny lístkov začínajú na 4 €
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 hodinami
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
včera o 07:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
2. 10. 2025 7:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Lifestyle news
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete pred 38 minútami
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie pred hodinou
Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet včera o 19:04
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov včera o 18:16
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí včera o 17:21
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu včera o 16:17
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta včera o 15:05
Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri včera o 14:18
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa včera o 13:21
Slovensko Všetko
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
pred 2 hodinami
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Na mieste zomrelo až 6 ľudí.
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
pred 36 minútami
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 2 hodinami
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Smer navrhol zmenu pravidiel lekárskej prehliadky. Seniori ju budú musieť absolvovať až po sedemdesiatke
pred 3 hodinami
Smer navrhol zmenu pravidiel lekárskej prehliadky. Seniori ju budú musieť absolvovať až po sedemdesiatke
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
včera o 17:14
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Zahraničie Všetko
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
pred 2 dňami
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
pred 3 dňami
Mladý horolezec spadol pri zlaňovaní hory v Kalifornii. Jeho smrť sledovali tisíce ľudí naživo na TikToku
pred 2 dňami
VIDEO: Svetelná šou v Číne sa skončila katastrofou. Z neba padali horiace trosky dronov priamo na divákov
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Prinášame ti zoznam 15 užitočných otázok a odpovedí, ktoré ti pomôžu orientovať sa v zmenách.
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
včera o 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
pred 2 dňami
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
pred 2 dňami
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
pred 3 dňami
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia