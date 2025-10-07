Počasie na Slovensku ovplyvňuje tlaková výš.
Počasie na Slovensku momentálne ovplyvňuje tlaková výš. Dnes bude oblačno, na severe prehánky. Teploty budú vo výške 11 až 16 stupňov C. Na západnom Slovensku budú najnižšie ranné teploty 10 až 7 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku ranné teploty dosiahnu 9 až 4 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 5 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na horách vo výške 1 000 m bude prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 10 stupňov C. Vo výške 1500 m bude prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň Celzia.
Ozón: deväť percent nad úrovňou dlhodobého priemeru (315 DJ).