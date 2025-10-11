Bývalý majiteľ HappyTravel opäť ponúka dovolenky.
Tri mesiace po krachu cestovnej kancelárie HappyTravel.sk Roman Berkes znovu podniká v cestovnom ruchu. Spolu so svojou manželkou Soňou Berkesovou rozbehol projekt Je čas na dovolenku, cez ktorý opäť propaguje zájazdy pre slovenských turistov, informuje Index.
HappyTravel oznámila koniec začiatkom júla. V ten istý deň Berkes odstúpil z funkcie prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA). Stovky ľudí prišli o dovolenky aj peniaze, niektorí si pritom zájazdy kupovali ešte pár hodín pred krachom. Berkes tvrdil, že cestovka nezvládla prudký rast cien hotelov, leteniek a prevádzkových nákladov.
V auguste sa zmenil facebookový profil HappyTravel.sk, ktorý sleduje viac ako 30-tisíc ľudí. Po novom sa volá Je čas na dovolenku a zaplnili ho fotografie z Turecka, Egypta či Tuniska so sľubmi zliav až do 50 %. Profil odkazuje na web Jecasnadovolenku.sk, no ten zatiaľ nefunguje. Doménu podľa verejných záznamov vlastní Soňa Berkesová prostredníctvom firmy Discover Central Europe.
Berkes pre magazín INDEX potvrdil, že ide o ich nový projekt. Tvrdí, že reagujú na dopyt od ľudí, ktorí s nimi kedysi cestovali. „Aj napriek tomu, čo sa stalo, sa na nás obracajú naši dlhoroční klienti s tým, či im nevieme pomôcť,“ povedal. Tentoraz vraj neplánujú organizovať vlastné zájazdy, ale sprostredkovať ponuky iných cestoviek. Medzitým polícia vyšetruje okolo 480 trestných oznámení v súvislosti s krachom HappyTravel.sk. Vyšetrovateľ vedie konanie pre zločin podvodu, obvinenie zatiaľ nepadlo.