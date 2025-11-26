Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 26. novembra 2025 o 6:31
Čas čítania 0:28

Slováci mali v lotérii obrovské šťastie: Jeden získal pol milióna, druhý neuhádol nič a vyhral 100-tisíc eur

Slováci mali v lotérii obrovské šťastie: Jeden získal pol milióna, druhý neuhádol nič a vyhral 100-tisíc eur
Zdroj: Pexels / Waldemar

Slovákom sa v lotérii opäť darilo.

Šťastlivec z Trenčína uplynulý víkend v hre LOTO vyhral pol milióna eur. Slušnú sumu získal v druhom ťahu a pripísal si aj menšiu výhru v siedmom poradí.

Vyhral, aj keď netrafil vôbec nič

Ďalší šťastný hráč vyhral v hre Všetko alebo nič sumu 100 000 eur, a to práve vďaka tomu, že neuhádol ani jedno číslo, informuje Tipos.sk.

Hráč, ktorý vyhral pol milióna, si v deň žrebovania podal obyčajný desaťtipový náhodný tiket aj s doplnkovou hrou JOKER. Za stávku zaplatil 10,50 eura a pokryl ňou jedno žrebovanie pre oba ťahy hry LOTO.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
lotto
Zdroj: PickPik
