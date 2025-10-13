Najčastejšie ide o investičné a WhatsApp podvody, pribúdajú však aj prípady falošných bankárov.
Slovenská sporiteľňa upozorňuje na novú vlnu podvodov, pri ktorých sa podvodníci opäť vydávajú za jej pracovníkov. Tentoraz však idú ešte ďalej, zneužívajú aj mená skutočných zamestnancov banky, aby pôsobili dôveryhodnejšie, informuje o tom sporiteľňa na svojom webe.
Podvodníci volajú z neznámych čísiel a predstavia sa ako pracovníci oddelenia bezpečnosti. Tvrdia, že klientovi bola zneužitá identita alebo vydaná falošná karta. Následne ho presviedčajú, aby presunul peniaze na „bezpečný účet“ alebo vybral hotovosť z bankomatu a odovzdal ju „bankárovi“. V niektorých prípadoch dokonca posielajú odkazy na falošnú stránku George, kde od obetí žiadajú vyplniť osobné údaje a podpisovať neexistujúce dokumenty.
„Naši zamestnanci nikdy nežiadajú klientov o prevody, výbery ani prihlasovacie údaje,“ zdôraznil Ján Adamovský, šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne.
Podľa údajov banky škody spôsobené podvodmi rýchlo rastú. Zatiaľ čo vlani dosiahli 13 miliónov eur, tento rok už za trištvrte roka prekročili 14 miliónov. Najčastejšie ide o investičné a WhatsApp podvody, pribúdajú však aj prípady falošných bankárov.