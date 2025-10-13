Tragická udalosť v Petržalke: 71-ročný muž spadol z balkóna

Muž utrpel zranenia a bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.
Polícia v Bratislave prijala dnes krátko pred 11:20 hod. informáciu o páde osoby z balkóna v obytnom dome na Gogoľovej ulici v Petržalke, informovala na sociálnej sieti Polícia SR.
Na mieste zásahu príslušníci piateho bratislavského okresu zistili, že ide o 71-ročného muža, ktorý z neznámych príčin spadol z balkóna na 3. poschodí. Muž utrpel zranenia a bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Polícia Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V. momentálne vyšetruje presné okolnosti a príčiny incidentu.
