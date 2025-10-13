Kategórie
Natália Mišániová
dnes 13. októbra 2025 o 17:43
Čas čítania 0:19

Tragická udalosť v Petržalke: 71-ročný muž spadol z balkóna

Tragická udalosť v Petržalke: 71-ročný muž spadol z balkóna
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Muž utrpel zranenia a bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.

Polícia v Bratislave prijala dnes krátko pred 11:20 hod. informáciu o páde osoby z balkóna v obytnom dome na Gogoľovej ulici v Petržalke, informovala na sociálnej sieti Polícia SR.

Na mieste zásahu príslušníci piateho bratislavského okresu zistili, že ide o 71-ročného muža, ktorý z neznámych príčin spadol z balkóna na 3. poschodí. Muž utrpel zranenia a bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Polícia Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V. momentálne vyšetruje presné okolnosti a príčiny incidentu.

policia, paska
Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj (Facebook)
Správy z domova
