Kaliňák chce do konca roka predstaviť kompletne nové vystrojenie vojaka.
- Minister obrany Robert Kaliňák chce do konca roka 2025 predstaviť kompletne nové vystrojenie vojaka.
- Avizoval to po tom, ako rezort uzavrel zmluvu na dodávku tkanín na výrobu nových vojenských uniforiem Ozbrojených síl (OS) SR s chorvátskou agentúrou.
- Nákup látok na nové vojenské uniformy za viac ako 36,7 milióna eur bez DPH a poplatkov v septembri odobrila vláda.
- Nový vzor pre uniformy OS SR vyvinula Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika.
Citát: „Spolupráca s Chorvátskom potvrdzuje dôležitosť strategických partnerstiev, čo šetrí nemalé finančné prostriedky pri modernizácii ozbrojených síl,” uviedol Kaliňák, ktorý bol spolu so svojím chorvátskym rezortným kolegom Ivanom Anušičom priamo pri podpise zmluvy v Bruseli počas rokovania Rady ministrov NATO.
Širší kontext: Materiál na všetky uniformy, ktorý bude dodávať chorvátska agentúra na výrobu špeciálnych tkanín, bude podľa stanoviska vlastniť ministerstvo. Na základe výsledkov súťaže verejného obstarávania bude rezort tento materiál kontinuálne dodávať spoločnostiam a firmám na Slovensku, ktoré ušijú jednotlivé časti vojenskej uniformy pre Ozbrojené sily SR.
