Silný vietor môžeme očakávať vo viacerých okresoch.
V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji môžeme očakávať silný vietor. SHMÚ vydal výstrahy druhého stupňa najmä na horách v polohách nad 1 800 m. Vietor dosiahne miestami, krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h)
a/alebo priemernú rýchlosť 25 - 29 m/s (90 - 105 km/h), to je silná až mohutná víchrica. Predpokladaná rýchlosť vetra v tomto ročnom období a v oblasti je nadpriemerná.
