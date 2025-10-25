V noci na nedeľu končí letný čas.
Počas posledného tohtoročného októbrového víkendu sa na Slovensko opäť vráti štandardný stredoeurópsky čas (SEČ). Zmena nastane v noci na nedeľu (26. 10.), keď sa skončí platnosť stredoeurópskeho letného času (SELČ). V nedeľu o 3.00 h ráno SELČ sa hodinky posunú o hodinu naspäť na 2.00 h SEČ.
Víkendová noc tak bude o hodinu dlhšia. Západ slnka i súmrak nastanú v nedeľu o hodinu skôr než v sobotu. V sobotu slnko vyšlo na Slovensku o 7.12 h a zapadne o 17.27 h SELČ. V nedeľu však nastane východ slnka už o 6.14 h SEČ a západ o 16.26 h SEČ. Stredoeurópsky čas predstavuje prirodzené časové pásmo, do ktorého patrí Slovensko, Česká republika a väčšina Európy.
Prečítaj si aj tieto články:
22. októbra 2025 o 18:18 Čas čítania 4:34 PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
21. októbra 2025 o 5:39 Čas čítania 2:54 ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy