Cievna mozgová príhoda zasiahla vlani viac ako 11 000 Slovákov, pričom 80 % z nich trpelo vysokým krvným tlakom.
Cievna mozgová príhoda (CMP) postihla minulý rok viac než 11 000 Slovákov. Až 80 % pacientov malo vysoký krvný tlak, ktorý patrí medzi hlavné rizikové faktory mŕtvice. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré poskytla špecialistka komunikácie Simona Uhlárová Jarošová pri príležitosti Svetového dňa CMP (29. októbra).
„V Registri cievnych mozgových príhod, ktorý spravuje NCZI, bolo v roku 2024 evidovaných 11 605 pacientov s mŕtvicou, čo je o 1,5 percenta menej ako rok predtým,“ priblížila hovorkyňa NCZI Alena Krčová. Dodala, že 90,5 percenta prípadov tvorila ischemická CMP a 9,5 percenta hemoragická forma (pri ischemickej ide o upchatie mozgovej cievy, pri hemoragickej o jej prasknutie a krvácanie do mozgu - pozn. TASR).
Mŕtvica podľa nej častejšie postihuje mužov (55 percent), najmä vo veku 46 až 74 rokov. U žien prevláda vo vyššom veku, najmä medzi 75. a 84. rokom života. „Porážka väčšinou zasahuje starších ľudí s chronickými ochoreniami, no nevyhýba sa ani mladším. Pacienti do 44 rokov tvorili vlani 3,3 percenta všetkých prípadov,“ spresnila Krčová.
Čo nás najviac ohrozuje?
Medzi najčastejšie rizikové faktory mŕtvice patria neliečený vysoký krvný tlak, porucha srdcového rytmu, vysoká hladina cholesterolu, ale aj fajčenie, obezita, diabetes či nízka fyzická aktivita.
„NCZI v rámci Registra CMP minulý rok evidovalo až 80,4 percenta ľudí s CMP, ktorí mali zároveň aj vysoký krvný tlak. Približne 27 percent pacientov trpelo cukrovkou a rovnaký počet pacientov priznal, že fajčia, resp. v minulosti fajčili. Pitie alkoholu priznalo len sedem percent ľudí, zato nadváhu, resp. obezitu, mala takmer tretina pacientov s porážkou,“ poznamenala.
Priemerný čas medzi príchodom pacienta s CMP do nemocnice a podaním liečby je na Slovensku približne 30 minút. Podľa prednostky Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prezidentky Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzany Gdovinovej je to výsledok systematického zberu dát v Registri CMP, ktorý umožňuje hodnotiť činnosť 44 centier pre liečbu mŕtvice.
„Register nám poskytuje údaje, na základe ktorých vieme zlepšovať kvalitu liečby,“ uviedla Gdovinová. Slovensko je podľa nej v akútnej starostlivosti porovnateľné s poprednými európskymi krajinami, no v následnej starostlivosti, najmä v rehabilitácii, stále zaostáva. „Asi 30 percent pacientov by malo pokračovať v akútnej rehabilitácii, no z registra vyplýva, že sa na ňu dostanú len približne štyri percentá,“ dodala.
Príznaky a úmrtnosť
Úmrtnosť na CMP sa podľa NCZI v posledných piatich rokoch pohybovala okolo 6,8 percenta zo všetkých úmrtí. Ročná úmrtnosť hospitalizovaných pacientov klesala do roku 2022 na 14 percent, no v roku 2023 opäť stúpla na 18,7 percenta. Dáta za rok 2024 zatiaľ nie sú uzavreté, pretože nie sú k dispozícii úmrtia v tomto roku.
Cievna mozgová príhoda je závažný stav, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva. Medzi typické príznaky patria náhle oslabenie polovice tela, poklesnutý kútik úst, porucha reči či zraku, prudká bolesť hlavy a strata rovnováhy. Odborníci upozorňujú, že včasné privolanie záchrannej služby je kľúčové pre úspešnú liečbu a prognózu pacienta.