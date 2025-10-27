Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 27. októbra 2025 o 19:11
Čas čítania 0:34

Slováci si u lekárov priplácajú čoraz viac. Poplatky sa šplhajú aj na desiatky eur za návštevu

Slováci si u lekárov priplácajú čoraz viac. Poplatky sa šplhajú aj na desiatky eur za návštevu
Zdroj: TASR/Denisa Horváthová

Bratislavské ambulancie sú najdrahšie na Slovensku.

Slováci pri návšteve lekára čoraz častejšie siahajú do peňaženky. Prieskum ministerstva zdravotníctva ukázal, že viac ako 40 percent pacientov zaplatilo poplatok u špecialistu a štvrtina aj u všeobecného lekára. Priemerne išlo o 20 eur u špecialistov a 11 eur u praktikov, informujú tvnoviny.sk.

Najvyššie sumy vyberajú lekári v Bratislavskom kraji – okolo 26 eur. Najmenej, približne 15 eur, platia pacienti v Banskobystrickom a Košickom kraji. Ak sa zrátajú všetky poplatky, ambulancie môžu od pacientov ročne získať 360 až 410 miliónov eur.

Hoci zákon zakazuje podmieňovať vyšetrenie poplatkom, v praxi sa to deje. Niektoré nemocnice vyberajú ročné poplatky za „komfort“ či administratívu. Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov sa z poplatkov stalo eldorádo a mnohí ľudia si dnes musia vybrať, či pôjdu k lekárovi, alebo si kúpia chlieb. Lekári argumentujú, že im prudko rastú náklady a nemajú primerane zaplatené ani len bežné vyšetrenia.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Martin Palkovič.
