Bratislavské ambulancie sú najdrahšie na Slovensku.
Slováci pri návšteve lekára čoraz častejšie siahajú do peňaženky. Prieskum ministerstva zdravotníctva ukázal, že viac ako 40 percent pacientov zaplatilo poplatok u špecialistu a štvrtina aj u všeobecného lekára. Priemerne išlo o 20 eur u špecialistov a 11 eur u praktikov, informujú tvnoviny.sk.
Najvyššie sumy vyberajú lekári v Bratislavskom kraji – okolo 26 eur. Najmenej, približne 15 eur, platia pacienti v Banskobystrickom a Košickom kraji. Ak sa zrátajú všetky poplatky, ambulancie môžu od pacientov ročne získať 360 až 410 miliónov eur.
Hoci zákon zakazuje podmieňovať vyšetrenie poplatkom, v praxi sa to deje. Niektoré nemocnice vyberajú ročné poplatky za „komfort“ či administratívu. Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov sa z poplatkov stalo eldorádo a mnohí ľudia si dnes musia vybrať, či pôjdu k lekárovi, alebo si kúpia chlieb. Lekári argumentujú, že im prudko rastú náklady a nemajú primerane zaplatené ani len bežné vyšetrenia.