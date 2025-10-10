Kategórie
Katarina Jánošíková
dnes 10. októbra 2025 o 17:40
Čas čítania 0:42

Riaditeľ SIS by mal podľa občanov skončiť vo funkcii. Môžu za to aj jeho kauzy

Kategória:
Slovensko
Riaditeľ SIS by mal podľa občanov skončiť vo funkcii. Môžu za to aj jeho kauzy
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Šéf SIS čelí škandálom a občania Slovenska sa už necítia bezpečne.

46,2 % občanov si myslí, že Pavol Gašpar by mal skončiť ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. S jeho odchodom z funkcie nesúhlasí 22,7 % občanov. 

Pavol Gašpar má za sebou niekoľko aktuálnych káuz. Jednou z nich bola dopravná nehoda na žltom športovom aute Dodge Challenger, ktorá odhalila nejasnosti v majetkovom priznaní. Za šesť týždňov vyšetrovania sa prípad nepodarilo objasniť a určiť vinníka. 

Médiá upozornili, že Pavol Gašpar má v Česku firmu, ktorá tají svoje účtovníctvo a nebola uvedená v majetkovom priznaní. Denník SME zároveň zistil, že diplomová práca šéfa SIS je plagiát. Opozícia vyzýva na odvolanie riaditeľa SIS a tento týždeň sa k jej sídlu konal pochod organizovaný stranou Sloboda a Solidarita.

Prieskum zároveň meral vnímanie bezpečnosti na Slovensku. Skoro 44 % opýtaných si myslí, že naša schopnosť brániť sa pred veľkými hrozbami zo zahraničia sa zhoršila, necelých 15 percent má pocit zlepšenia situácie a za nezmenenú ju vníma 27,5 %. U voličov Smeru si 43 % myslí, že sa situácia zlepšila, 36 % že nevidí zmenu a podľa 11 % sa zhoršila.

Pavol Gašpar
Zdroj: FB/Pavol Gašpar
23. septembra 2025 o 14:09 Čas čítania 0:40 Paneurópska vysoká škola pre Refresher: Preveríme okolnosti Gašparovej diplomovky Paneurópska vysoká škola pre Refresher: Preveríme okolnosti Gašparovej diplomovky
23. septembra 2025 o 8:21 Čas čítania 0:55 Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
23. septembra 2025 o 7:45 Čas čítania 0:29 Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Politici
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
