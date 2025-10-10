Šéf SIS čelí škandálom a občania Slovenska sa už necítia bezpečne.
46,2 % občanov si myslí, že Pavol Gašpar by mal skončiť ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. S jeho odchodom z funkcie nesúhlasí 22,7 % občanov.
Pavol Gašpar má za sebou niekoľko aktuálnych káuz. Jednou z nich bola dopravná nehoda na žltom športovom aute Dodge Challenger, ktorá odhalila nejasnosti v majetkovom priznaní. Za šesť týždňov vyšetrovania sa prípad nepodarilo objasniť a určiť vinníka.
Médiá upozornili, že Pavol Gašpar má v Česku firmu, ktorá tají svoje účtovníctvo a nebola uvedená v majetkovom priznaní. Denník SME zároveň zistil, že diplomová práca šéfa SIS je plagiát. Opozícia vyzýva na odvolanie riaditeľa SIS a tento týždeň sa k jej sídlu konal pochod organizovaný stranou Sloboda a Solidarita.
Prieskum zároveň meral vnímanie bezpečnosti na Slovensku. Skoro 44 % opýtaných si myslí, že naša schopnosť brániť sa pred veľkými hrozbami zo zahraničia sa zhoršila, necelých 15 percent má pocit zlepšenia situácie a za nezmenenú ju vníma 27,5 %. U voličov Smeru si 43 % myslí, že sa situácia zlepšila, 36 % že nevidí zmenu a podľa 11 % sa zhoršila.