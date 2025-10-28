Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 28. októbra 2025 o 17:40
Čas čítania 1:17

Novela zmení dôchodkový systém. Rodičovská nebude mať po novom negatívny vplyv na dôchodok

1
Novela zmení dôchodkový systém. Rodičovská nebude mať po novom negatívny vplyv na dôchodok
Zdroj: Pexels/Vlada Karpovich

Garantované je zachovanie súčasnej výšky poistenia za starostlivosť o dieťa.

Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, by sa malo započítavať do dôchodku. Odstrániť by sa tak mala diskriminácia najmä pre matky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky.

Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Novela by mala platiť od januára budúceho roka.

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť realizáciu ústavného práva podľa článku Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že nemožnosť vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa počas zákonom ustanovenej doby po jeho narodení nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe,“ uviedol rezort práce v predkladacej správe.

Čo všetko sa zmení?

Návrh upravuje nový, alternatívny postup na určenie sumy dôchodku, ktorým sa docieli, že obdobie dôchodkového poistenia bude hodnotené v zásade rovnako ako zárobková činnosť. Poistenec bude mať za obdobie, v ktorom sa stará o dieťa do dovŕšenia veku troch rokov alebo do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, individuálny vymeriavací základ, ktorý zodpovedá priemerným zárobkom počas jeho pracovného života.

Zároveň sa navrhuje umožniť súbeh povinného dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s povinným dôchodkovým poistením zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Dôchodky priznané v roku 2026 budú vypočítané podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2025, a následne aj spolu s dôchodkami vypočítanými podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2004 budú prepočítané v termíne do 31. decembra 2031.

Návrh tiež garantuje zachovanie súčasnej úrovne dôchodkového poistenia za obdobia starostlivosti o dieťa. Cieľom novely je zvýšiť úroveň dôchodkového zabezpečenia aj ďalším osobám, za ktoré v súčasnosti platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Sú to poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, ohrozený svedok alebo chránený svedok, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, či fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok z dôvodu útlmu banskej činnosti.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels/T Leish, Wiki Commons/Avij
Súvisiace témy:
Dôchodky Správy z domova
