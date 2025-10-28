Nový vizuál bude platiť od 1. novembra 2025.
Odpis ePN bude mať úplne nový vizuál, ktorý začne platiť od 1. novembra 2025. Nový formulár nahradí doterajšiu verziu odpisu, no zároveň zohľadňuje pripomienky odbornej verejnosti a má byť bez nedostatkov.
Od vyššie uvedeného dátumu Sociálna poisťovňa už nebude akceptovať starý vizuál „Odpisu ePN“ pri dočasných pracovných neschopnostiach uznaných po 31. októbri 2025, informuje socpoist.sk.
Sociálna poisťovňa dala túto zmenu zamestnávateľom na vedomie v rámci informačno-poradenskej činnosti. Odpis ePN vystavuje ošetrujúci lekár na žiadosť pacienta v prípade, že nie je možné vystaviť ePN elektronicky.
28. októbra 2025 o 13:49 Čas čítania 0:36 Lístok na vlak po novom kúpiš na ďalšom mieste. ZSSK vysvetľuje svoj krok
28. októbra 2025 o 12:36 Čas čítania 0:51 Prezident Pellegrini zrejme nepodpíše novelu zákona o hazardných hrách. Žiada jej prerokovanie