Katarína Jánošíková
dnes 28. októbra 2025 o 15:24
Čas čítania 0:20

Odpis ePN má nový vizuál. Prinášame o ňom potrebné detaily

Odpis ePN má nový vizuál. Prinášame o ňom potrebné detaily
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Nový vizuál bude platiť od 1. novembra 2025.

Odpis ePN bude mať úplne nový vizuál, ktorý začne platiť od 1. novembra 2025. Nový formulár nahradí doterajšiu verziu odpisu, no zároveň zohľadňuje pripomienky odbornej verejnosti a má byť bez nedostatkov.

Od vyššie uvedeného dátumu Sociálna poisťovňa už nebude akceptovať starý vizuál „Odpisu ePN“ pri dočasných pracovných neschopnostiach uznaných po 31. októbri 2025, informuje socpoist.sk.

Sociálna poisťovňa dala túto zmenu zamestnávateľom na vedomie v rámci informačno-poradenskej činnosti. Odpis ePN vystavuje ošetrujúci lekár na žiadosť pacienta v prípade, že nie je možné vystaviť ePN elektronicky.

Sociálna poisťovňa.
Sociálna poisťovňa. Zdroj: Sociálna poisťovňa
Súvisiace témy:
Sociálna poisťovňa Správy z domova
