Do Európy prichádza teplý vzduch.
Po sérii daždivých a veterných dní čaká Slovensko výrazná zmena počasia. Nad Stredomorím sa tvorí tlaková výš, ktorá prinesie stabilnejšie a slnečnejšie počasie. Už v stredu by sa po rannej hmle malo vyjasniť a teploty vystúpia na 12 až 17 °C, informuje iMeteo.
Teplý vzduch bude prúdiť od juhozápadu, takže vo štvrtok môže ortuť teplomera dosiahnuť aj 20 °C, čo je na koniec októbra nezvyčajne veľa.
Vo štvrtok popoludní sa cez Slovensko presunie studený front so zrážkami, ktorý teploty dočasne stiahne na 9 až 15 °C. O deň neskôr by sa však opäť malo otepliť. Počas sviatočného víkendu meteorológovia očakávajú viac oblačnosti aj hmly, no teploty zostanú vysoké: od 13 do 20 °C.
