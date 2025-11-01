Podľa jedného z organizátorov bol zásah v rozpore so zákonom.
Polícia v piatok večer (31. októbra) zasiahla pred košickým klubom Yama, v ktorom sa konala párty. Podľa spoluorganizátora Marka Mazága policajtov privolali pre nadmerný hluk pred podnikom, kvôli čomu museli predčasne uzavrieť vstup.
Mazág na sociálnej sieti napísal, že sa pred klub dostavilo viac ľudí, ako dovoľovala kapacita, no nakoniec ju nemohli ani naplniť. Tým, ktorí mali zakúpené vstupenky online a nedostali sa dnu, klub podľa jeho slov vráti peniaze.
Mazág považuje zásah polície za neprimeraný. „Včera nám starosta s policajtmi zatvorili podnik o 22:30, konali v rozpore so zákonom a ešte sa tým verejne chvália. Počas 10 rokov účinkovania na kultúrnych podujatiach som nebol takto sklamaný. Politika zasahuje aj do zábavy, ktorá slúži práve na to, aby ľudia zabudli na stovky problémov, ktoré denne riešime,“ napísal.
K incidentu sa pre Refresher vyjadril aj majiteľ klubu, pričom tvrdí, že jeho podnik žiadne ustanovenie zákona neporušil. Vzniknutú situáciu má v pláne riešiť právnou cestou. „To, čo sa údajne dialo na verejnom priestranstve v blízkosti podniku Yama, nie je v našej kompetencii, ale v kompetencii iných štátnych orgánov. Išlo zámerne o diskreditáciu podniku a protiprávny postup a určite podstúpime právne kroky,“ uviedol.
Podnik vraj opakovane ruší nočný kľud
Starosta mestskej časti Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik sa k zásahu vyjadril na sociálnej sieti. Napísal, že policajná razia prebehla na jeho podnet. Výsledkom má byť zmena všeobecne záväzného nariadenia, pokuta a možné zatvorenie podniku. Podľa slov Petrovčika chce týmto krokom ukončiť „nočné vyčíňanie mládeže a rušenie pokoja obyvateľov“.
Petrovčik uviedol, že na mieste sa v piatok večer zhromaždilo približne tisíc mladých ľudí, ktorí mali byť hluční a pod vplyvom alkoholu.
„Aj túto noc som opakovane vyzval a aj sa osobne zúčastnil spolu s Mestskou políciou zbierania podkladov a dôkazov pre správne konanie, na základe ktorého môže starosta vyrúbiť pokutu prevádzke až do výšky 6-tisíc eur,“ napísal.
Tvrdí, že podnik opakovane ruší nočný pokoj a znepríjemňuje život obyvateľom v okolí. Dodal, že incidenty spojené s nočným hlukom na Kuzmányho sídlisku chce riešiť „nekompromisne“.