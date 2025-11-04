Ku kritike novely zákona sa pridal aj prezident Cyklokoalície Dan Kollár.
Občianske združenie Znepokojené matky vyzvalo prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o cestnej premávke, za ktorou stojí poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Vážny (Smer-SD). Upozornilo, že nová úprava zakáže deťom do 10 rokov jazdiť na bicykli alebo kolobežke po chodníkoch a „vyháňa“ ich medzi automobilovú dopravu.
Združenie to uviedlo v liste, ktorý v utorok doručilo do podateľne Kancelárie prezidenta SR. Výzvu podporila aj Cyklokoalícia, podľa ktorej novela vytvára „legislatívny chaos“ a mala by sa vrátiť do parlamentu na opätovné prerokovanie.
„Podľa nás môže novela vážne ohroziť bezpečnosť našich detí. Veľa ľudí na internete si z toho robilo srandu, že sa stanovuje rýchlosť schôdze, ale v skutočnosti táto novela zakáže deťom do 10 rokov a ich sprievodu, aby jazdili na bicykli alebo na kolobežke po chodníkoch, a tým pádom ich vlastne vyháňa na cestu medzi automobilovú dopravu. My ako matky toto vnímame ako veľmi nebezpečné,“ uviedla urbanistka zo združenia Znepokojené matky Ivana Nemethová.
Ku kritike novely zákona sa pridal aj prezident Cyklokoalície Dan Kollár. Myslí si, že maximálna rýchlosť stanovená zákonom je pre deti príliš nízka. „V zásade trojročné, štvorročné dieťa bežne prekračuje tých šesť kilometrov za hodinu pri úplne bežnom pohybe, ktorý zároveň nespôsobuje žiadne riziko pre bezpečnosť cestnej premávky. Ani štatistiky polície, ani realita neukazuje, že tým problémom bezpečnosti premávky na Slovensku sú zrovna deti, ktoré by na chodníku niekoho zrážali,“ ozrejmil.
Pripomenul, že aktuálne je na rokovaní vlády predložená novela zákona o cestnej premávke z dielne rezortu vnútra, ktorá sa venuje aj bezpečnosti chodcov, napríklad úplne zakazuje kolobežky s rýchlosťou vyššou ako 25 kilometrov za hodinu. „Je pre nás trošku nešťastným riešením, že sa v tom istom čase schvaľuje zákon ako keby na dvoch frontoch. Vládna novela prešla riadnym pripomienkovým konaním (...). To, čo vzniklo, považujeme za trošku taký legislatívny chaos,“ doplnil.
Nemethová si myslí, že deti a ich sprievod by mali mať na chodníkoch výnimku. Podľa nej sa dajú chrániť chodci rozumnejšími opatreniami - budovaním oddelených cyklotrás, zavádzaním zón s obmedzenou rýchlosťou áut na 30 kilometrov za hodinu v obytných štvrtiach či vytváraním bezpečných priestorov pre deti pri školách.
Novelu zákona schválila NR SR minulý týždeň. Zavádzajú sa ňou viaceré zmeny, definuje napríklad hodnotu rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. Podľa poslanca bude mať táto zmena praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch.