Cena parkovného v centre mesta sa po rokoch zvýši.
- V centre Banskej Bystrice sa od januára 2026 zvýši cena plateného parkovania.
- Poslanci mestského zastupiteľstva schválili nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje výšku parkovného a podmienky pre vydávanie rezidentských kariet. Mesto chce pri ich vydávaní zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici.
- Primátor Ján Nosko uviedol, že mestu sa na konci roka skončí zmluva so súkromnou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje reguláciu parkovania v centre.
- Od januára bude parkovanie spravovať priamo radnica. Výnosy z parkovného plánuje investovať do výstavby parkovacích miest, opráv ciest a chodníkov.
Širší kontext: Po novom bude parkovanie v centre spoplatnené od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 24.00 h. Doteraz bolo bezplatné po 19.00 h a v sobotu po 12.00 h. Zvýši sa aj cena za krátkodobé parkovanie, ktoré je rozdelené do dvoch tarifných pásiem, a to na dvojnásobok. Cena krátkodobého parkovania sa zvýši na dve eurá za hodinu v prvom tarifnom pásme a na jedno euro v druhom. Novinkou bude možnosť zaplatiť aj za prvú polhodinu parkovania prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS alebo v automate.
Mesto bude vydávať rezidentské parkovacie karty pre obyvateľov centra a návštevnícke karty pre rezidentov, ktorí nevlastnia vozidlo. Abonentské karty budú určené pre podnikateľov alebo osoby bez vzťahu k nehnuteľnosti v centre.
Obyvatelia s trvalým pobytom v centre zaplatia za rezidentskú kartu 20 eur ročne, za druhé vozidlo 100 eur. Obyvatelia Banskej Bystrice bez trvalého pobytu v danej zóne zaplatia 100 eur, ľudia mimo mesta 300 eur. Ceny abonentských kariet sa budú pohybovať od 500 do 1200 eur podľa rozsahu platnosti.