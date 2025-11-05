Neznámy páchateľ rozbil okno na dome novinára Martina M. Šimečku a jeho manželky.
V stredu ráno došlo k incidentu v dome novinára a spisovateľa Martina M. Šimečku a jeho manželky, aktivistky Marty Šimečkovej. Neznámy muž rozbil okno na ich dome v bratislavskej Trnávke, v izbe, kde spala Marta Šimečková, informuje Denník N.
„Počula som, ako niekto chodí po streche a potom rukou, na ktorej mal rukavicu, rozbil sklá na strešnom okne,“ opísala pre Denník N Šimečková. Páchateľ po incidente z miesta ušiel, nie je však jasné, či preto, že ju uvidel, alebo ho odradilo niečo iné.
Manželia po útoku privolali políciu, ktorá prípad vyšetruje. Zatiaľ nie je známe, kto mohol byť za útokom a aký bol jeho motív.
Martin M. Šimečka zdôraznil, že zatiaľ nechce robiť žiadne závery. „Mohol to byť zlodej, človek bez domova, provokatér,“ povedal. Dodal však, že si nie je istý, či incident nesúvisí s útokmi, ktoré ich v minulosti zasiahli: „Nechcem to spájať s útokmi, ktorých sme terčami, neviem to však ani vylúčiť.“