TASR Barbora Fábryová
dnes 8. novembra 2025 o 16:22
Čas čítania 0:54

Nový Občiansky zákonník mení pravidlá pre manželov. Zavádza pojem spoločné imanie a zjednodušený rozvod

Nový Občiansky zákonník mení pravidlá pre manželov. Zavádza pojem spoločné imanie a zjednodušený rozvod
Zdroj: Unsplash (Ilustračný záber)

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov by sa mohlo nahradiť spoločným imaním.

Slovensko čaká zásadná zmena v rodinnom práve. Nový Občiansky zákonník, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, má priniesť nový pojem – spoločné imanie manželov. Tento inštitút by nahradil doterajší model bezpodielového spoluvlastníctva a presnejšie určil pravidlá, ako manželia spravujú svoj majetok. Spoločné imanie by mohlo mať dve podoby – zákonnú a zmluvnú. Zákonná verzia by platila automaticky, ak si manželia nedohodnú inú formu.

Zmluvná podoba by umožnila manželom alebo snúbencom upraviť rozsah spoločného imania podľa vlastnej dohody, napríklad notárskou zápisnicou alebo zmluvou autorizovanou advokátom. Dohodu by bolo možné počas manželstva aj meniť. Spoločné imanie by zaniklo zánikom manželstva – rozvodom, smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho. Zrušiť by sa mohlo aj počas manželstva, napríklad ak jeden z manželov začne podnikať.

Zmena prichádza aj pri rozvodoch

Nový zákonník má zaviesť aj takzvaný nepoctivý úmysel ako dôvod neplatnosti manželstva, čím chce rezort spravodlivosti zabrániť účelovým sobášom uzatváraným len kvôli občianstvu či pobytu. Rieši aj prípady zmeny pohlavia jedného z manželov. V takom prípade by manželstvo automaticky zaniklo, keďže slovenské právo neumožňuje sobáš osôb rovnakého pohlavia.

Zjednodušiť by sa malo aj rozvodové konanie zavedením takzvaného nesporového rozvodu. Ten by sa týkal párov, ktoré sa na rozvode dohodnú, spolu nežijú a majú upravené pomery k deťom. Cieľom je urýchliť konanie a znížiť napätie medzi manželmi. Nový Občiansky zákonník by mal podľa návrhu nadobudnúť účinnosť 1. júla 2027.

