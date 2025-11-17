Ministerstvo životného prostredia navrhlo, aby štát zaplatil vyčistenie kontaminovaných pozemkov bývalého Istrochemu, ktoré patria firmám z koncernu Andreja Babiša.
Ministerstvo životného prostredia predstavilo návrh, ako vyriešiť rozsiahle envirozáťaže v areáli bývalého Istrochemu v Bratislave. Územie dnes vlastní firma Istrochem Reality, patriaca do koncernu Agrofert, ktorý ovláda český podnikateľ a budúci premiér Andrej Babiš.
Štát by podľa návrhu pokryl náklady na sanáciu celého areálu z eurofondov, envirofondu aj zo štátneho rozpočtu. Odhady hovoria o sume medzi 350 a 700 miliónmi eur, píše Denník N.
Ministerstvo do materiálu nezaradilo podmienky, ktoré pri podobných projektoch štát bežne vyžaduje, napríklad konkrétny investičný plán, nové pracovné miesta či spolupodieľanie sa vlastníka na nákladoch. V tomto prípade chýba akýkoľvek záväzok zo strany Babišovej firmy, hoci vyčistenie areálu by výrazne zvýšilo hodnotu pozemkov. Spoločnosť Istrochem Reality už dlhšie avizuje záujem využiť toto územie na veľký realitný rozvoj a časť parciel môže v budúcnosti predať ďalším developerom.
Podľa Juraja Šeligu z Demokratov návrh predstavuje bezprecedentnú pomoc Babišovi. Tvrdí, že štát zaplatí kompletnú sanáciu a následnú hodnotu pozemkov získa súkromná firma. Agrofert to odmieta a tvrdí, že sanácia patrí do verejného záujmu a hodnota pozemkov podľa nich už dnes zohľadňuje kontamináciu. Hovorca Agrofertu Pavel Heřmanský pripomína, že k znečisteniu došlo v časoch, keď koncern ešte neexistoval.
Taraba sa s Babišom nedávno stretol osobne
Rezort životného prostredia návrh predkladá krátko po tom, čo sa minister Tomáš Taraba osobne stretol s Andrejom Babišom. Obaja politici sa zhodujú v kritike európskej klimatickej politiky a odmietajú prísnejšie emisné limity pre priemysel. Taraba návrh pripravil rýchlo a envirorezort neodpovedá na otázky, prečo rieši iba štyri z celkovo šiestich najkontaminovanejších území bývalej chemičky. Navyše ignoruje aj ďalšie rizikové oblasti, ktoré rezort v minulosti zaradil medzi priority, napríklad Žabí majer.
Ministerstvo sa teoreticky môže pokúsiť získať časť vynaložených peňazí späť, ak parlament schváli novelu zákona o envirozáťažiach. Tá by umožnila, aby štát žiadal náhradu v prípade, že sa hodnota pozemkov po sanácii zvýši. Taraba však novelu napriek ukončenému pripomienkovému konaniu stále neposunul do vlády. Podľa poslankyne PS Tamary Stohlovej tým minister otvára Babišovej firme cestu k sanácii financovanej výlučne z verejných zdrojov.
Istrochem patrí medzi najznečistenejšie územia Bratislavy
Lokalita bývalého Istrochemu patrí medzi najviac znečistené územia v Bratislave. V minulom storočí tam fabrika vyrábala dynamit, chemikálie, hnojivá a bojové látky. V zemi sa dodnes nachádza rozsiahla zmes toxických látok vrátane benzénu, arzénu či atrazínu. Kontaminácia sa pomaly presúva smerom k podzemným vodám, ktoré zásobujú časť bratislavských mestských častí. Vďaka plánovanej sanácii by sa z územia mohlo stať developerské miesto.