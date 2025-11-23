Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 23. novembra 2025 o 6:55
Čas čítania 0:39

Kňaz zo Žiliny si odsedí 10 rokov vo väzení za obťažovanie 12-ročného dievčaťa. Voči prelomovému rozsudku sa neodvolal

Kňaz zo Žiliny si odsedí 10 rokov vo väzení za obťažovanie 12-ročného dievčaťa. Voči prelomovému rozsudku sa neodvolal
Zdroj: SPP

Kňaz svoje činy údajne ľutuje.

Kňaz obvinený zo zneužívania detí bol odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov. Takéto odsúdenie je v prípadoch tohto typu zriedkavé a pomerne prelomové a podľa obhajcu a prokurátorky aj veľmi dôležité pre obete sexuálneho násilia. Kňaz pôvodne žiadal o podmienku po tom, čo sexuálne zneužíval 12-ročné dievča. Celý príbeh sa odohral na Orave, informuje portál TVNOVINY.sk.

„To bozkávanie to nezabudnem, že keď to začalo, tak sa mi to tak celé hnusilo, prišlo mi to odporné,“ hovorí obeť. Dnes, o štyri roky neskôr, dievča hovorí o psychických problémoch, preto sa prípad dostal na súd.

Farár vinu nepopieral, aj pred súdom odôvodňoval kontakt s maloletým dievčaťom ako zaľúbenie. Obeti sa ospravedlňoval. 

V reakcii na prvostupňové odsúdenie sa nemá v pláne odvolať, o pár dní by mal nastúpiť na výkon trestu. 

„Rozhodne si myslím, že toto rozhodnutie je odstrašujúce pre ďalších možných páchateľov takýchto skutkov, čiže ho veľmi vítam a verím, že to pomohlo aj poškodenej, aj verejnosti,“ povedal obhajca obete Marcel Boris.

22. novembra 2025 o 8:42 Čas čítania 1:13 Trump posiela Zelenskému nepríjemný odkaz, dáva mu 6 dní. Nemá na výber, dohoda USA a Ruska o Ukrajine sa mu bude musieť páčiť Trump posiela Zelenskému nepríjemný odkaz, dáva mu 6 dní. Nemá na výber, dohoda USA a Ruska o Ukrajine sa mu bude musieť páčiť
22. novembra 2025 o 7:24 Čas čítania 0:50 Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
21. novembra 2025 o 20:04 Čas čítania 0:47 Bielorusko chce obnoviť veľvyslanectvo v Bratislave. Slovensko tento krok víta Bielorusko chce obnoviť veľvyslanectvo v Bratislave. Slovensko tento krok víta
Kostol sv. Jakuba.
Kostol sv. Jakuba. Zdroj: Refresher/Jakub Paulík



