Od januára sa ťažko zdravotne postihnutým zvýšia príspevky. Po novom bude štát na psy so špeciálnym výcvikom, ako sú napríklad vodiace, asistenčné či signalizačné, poskytovať príspevok až 14 000 eur, informuje STVR.
Príspevok je určený pre ľudí, ktorí majú zrakové postihnutie a ich príjem nepresiahne dvojnásobok životného minima.
Suma sa znižuje úmerne s rastom ich príjmu, pričom nárok na celú dávku zaniká, ak zárobok prekročí päťnásobok životného minima. Štát tiež zvyšuje príspevok na slepecké hodinky s hlasovým výstupom z 33 na 70 eur.
