Aktuálne platí, že materská aj otcovská dovolenka sa čerpá vcelku, bez možnosti rozdeliť ju. Ak rodič celé obdobie nevyužije, zvyšok mu prepadne.
Rodičia by v budúcnosti mohli čerpať materskú a otcovskú dovolenku flexibilnejšie – nie v jednom kuse, ale rozdelenú na viac období. Novela zákona o sociálnom poistení počíta s tým, že rodičia by si mohli materskú alebo otcovskú dovolenku rozdeliť až na tri časti. Znamená to, že by ju mohli dvakrát prerušiť – napríklad ak sa chcú v starostlivosti o dieťa striedať, alebo si čas s dieťaťom rozložiť podľa pracovných možností.
Každá časť by musela trvať aspoň 30 dní (približne 4 týždne), pričom aj samotné prerušenie by malo byť minimálne 30 dní, resp. násobkom 30 dní (napr. 30, 60, 90 dní). Počas prestávky sa materské či otcovské nevypláca, no rodič o nevyčerpaný čas neprichádza – môže si ho dočerpať neskôr.
Ako by mohlo vyzerať rozdelenie materskej a otcovskej dovolenky v praxi?
|Rodič
|Celkový nárok
|Rozdelenie čerpania
|Matka
|34 týždňov (cca 238 dní)
|90 dní čerpania → 60 dní pauza → 90 dní čerpania → 30 dní pauza → 58 dní čerpania
|Otec
|8 týždňov (cca 196 dní)
|60 dní čerpania → 30 dní pauza → 60 dní čerpania → 30 dní pauza → 46 dní čerpania
Zmena má pomôcť najmä otcom, ktorí často nedokážu využiť celé obdobie otcovskej dovolenky pre pracovné povinnosti. Možnosť čerpať ju po častiach by im umožnila tráviť viac času s dieťaťom a aktívnejšie sa zapájať do starostlivosti.
Podobný model funguje v Škandinávii, Nemecku či Austrálii, kde si rodičia flexibilne delia spoločný balík dní tzv. ,,dvojrodičovskej dovolenky“.
Navrhovaná novela je aktuálne v prvom čítaní a počíta s účinnosťou od 1. decembra 2025. Ak sa schváli, slovenské rodiny by získali väčšiu slobodu pri plánovaní materskej/otcovskej dovolenky – a viac možností, ako si rozdeliť čas s deťmi podľa svojich potrieb.