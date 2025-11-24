Vraj nie je nebezpečný.
Pražská polícia vyhlásila pátranie po 36-ročnom väzňovi Robinovi Štěpánkovi. Muž dnes dopoludnia utiekol z nestráženého pracoviska v mestskej časti Praha 10.
Polícia zatiaľ nešpecifikovala, prečo si Štěpánek odpykával trest, no uistila verejnosť, že by nemal byť ozbrojený, nebezpečný nemá žiadnu prenosnú chorobu.
Ako ho spoznáš?
Vek: 36 rokov
Postava: Štíhla
Vlasy: Krátke, čierne
Oblečenie (pri úteku): Čierne pracovné nohavice, červená mikina, fialová vesta a čierne topánky.
