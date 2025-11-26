Ministerstvo dopravy dočasne odstraňuje spoplatnenie na úseku R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, aby vodiči nemuseli prechádzať zaplavenou cestou I/66.
Ministerstvo dopravy dočasne otvorilo úsek R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou bez poplatkov. Rezort reaguje na mimoriadnu situáciu v okolí Sliača a chce tak odľahčiť dopravu na zaplavenej ceste I/66. Úsek má poslúžiť ako bezpečná obchádzka, keďže cesta I/66 je obojsmerne uzavretá. Dôvodom je veľké množstvo vody na ceste.
Rezort zároveň vyzýva motoristov, aby sa trase cez zaplavené územie vyhli a presunuli sa na rýchlostnú cestu. Cieľom je udržať plynulosť dopravy a znížiť riziko ďalších komplikácií v oblasti Sliača.
„Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po ceste I/66 nedostanete. Dôvodom je voda na ceste, ktorá sa v časti daného úseku nahromadila na vozovke z dôvodu intenzívnych zrážok," priblížila polícia.