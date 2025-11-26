Polícia obvinila 30-ročného muža z víkendovej lúpeže v Liptovskom Mikuláši.
Obvineniu zo zločinu lúpeže čelí 30-ročný muž, ktorý v sobotu fyzicky zaútočil na predavačku v jednej z predajní v Liptovskom Mikuláši. Informovala o tom v stredu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície si muž vypýtal cigarety a po ich nablokovaní zaútočil päsťou na predavačku. „Dožadoval sa ďalších cigariet a pokúsil sa vybrať hotovosť z pokladne. Po tomto skutku z miesta odišiel na neznáme miesto,“ píšu policajti.
Do pátrania po páchateľovi nasadili všetky dostupné policajné hliadky. „Policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline muža vo veľmi krátkom čase vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. Policajný vyšetrovateľ mužovi vzniesol obvinenie za zločin lúpeže a spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie,“ dodala polícia.