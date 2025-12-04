AKTUÁLNE: V Žiline zasahuje špeciálna chemická jednotka. Dvoch ľudí pre nevoľnosť hospitalizovali

Meraniami potvrdili únik organickej látky.
Pre únik neznámej látky zasahuje vo štvrtok v Žiline špeciálna chemická jednotka. Informoval o tom primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Doterajšie merania podľa jeho slov potvrdili únik organickej látky, ktorá by nemala byť život ohrozujúca.
Stále sa však nevie o akú látku presne ide. Dvoch ľudí podľa jeho slov pre nevoľnosť z nepríjemného zápachu hospitalizovali. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby potvrdilo jednu intoxikovanú osobu neznámou látkou.
Správu budeme aktualizovať.