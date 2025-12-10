Od júla 2030 sa povinná elektronická fakturácia rozšíri aj na cezhraničné dodania tovarov a služieb.
Slovenské firmy budú musieť od začiatku roka 2027 povinne používať elektronické faktúry. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú definitívne schválili poslanci parlamentu. Hlavným cieľom zmien je zosúladenie slovenskej legislatívy s európskou smernicou a zavedenie digitálneho nahlasovania údajov o dodávkach tovarov a služieb v reálnom čase finančnej správe.
Novela rozširuje aj právomoci daňového úradu
Podľa Ministerstva financií SR budú platitelia DPH v období od januára 2027 do júna 2030 povinne vyhotovovať a prijímať faktúry v určenom elektronickom formáte. Zároveň ich budú musieť elektronicky zasielať a prijímať prostredníctvom doručovacích služieb.
Od júla 2030 sa povinná elektronická fakturácia rozšíri aj na cezhraničné dodania tovarov a služieb. Súčasne zanikne povinnosť podávať súhrnné výkazy, keďže všetky údaje budú finančnej správe nahlasované digitálne.
Novela rozširuje aj právomoci daňového úradu. Ten bude môcť pri vybraných transakciách uložiť odberateľovi povinnosť odviesť DPH priamo na účet správcu dane. Zmeny v registrácii skupín platiteľov DPH začnú platiť už od januára budúceho roka.
Súčasťou schváleného zákona je aj úprava týkajúca sa sociálnych podnikov
Na návrh poslanca Igora Váleka sa od budúceho roka umožní uzatvárať dohody o vyrovnávacom príspevku aj na kratšie obdobie ako jeden rok. Cieľom je lepšia kontrola udržateľnosti štátnej podpory.
Pôvodne navrhované sprísnenia pre sociálne podniky, ako napríklad zvýšenie DPH na 19 % či obmedzenie výšky príspevkov, poslanci zo zákona napokon vyškrtli. Opozičný návrh na posun účinnosti zmien o jeden rok neprešiel.