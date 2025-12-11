Prvú priečku obsadila firma BOTC LIMITED s.r.o.
Podľa finančného registra je aktuálny počet daňových dlžníkov na Slovensku 81 155. Spolu dlhujú takmer 3 miliardy eur. Všetkých dlžníkov si môžeš pozrieť na tomto odkaze.
Prvú priečku obsadila firma BOTC LIMITED s.r.o., ktorá dlhuje takmer 39 miliónov eur. Kvôli ochrane osobných údajov finančný register nezverejňuje žiadne údaje fyzických osôb, vrátane podnikajúcich živnostníkov.
|
Názov
|Výška dlhu v €
|BOTC LIMITED s.r.o. (zrušená pred rokom)
|38,9 mil. €
|SAMUX s. r. o.
|35,5 mil. €
|AA GOLD Company s.r.o.
|30,1 mil. €
|Westoil s.r.o.
|24,6 mil. €
|HYDINA SLOVENSKO s.r.o. v konkurze
|23,6 mil. €
|Commodity Trade & Finance s.r.o.
|23,6 mil. €
|SUBAREN s. r. o.
|23 mil. €
|DMJ Invest Slovakia s.r.o.
|21,5 mil. €
|GAZROL s. r. o.
|20,6 mil. €
|MAXoil s. r. o.
|20 mil. €
